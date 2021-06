La demagogia del Negro

Me desperté para relajarme un domingo, para salir de la trinchera, para disfrutar de una amnistía sin mentiras demagógicas ni discursos desopilantes y pensando: “que bueno, hoy no tengo que pensar mi editorial del día ya que no tengo ni radio ni tele”

Encendí el televisor para ver la temperatura y me encuentro con una pantalla llena de gente de negro en un extraño acto en el que se mezclaban Larreta, algunos representantes de distintas religiones, el infaltable moño de la primera dama y los pucheros de Alberto en una especie de ritual increíble acompañado por la música de Lito Vitale un largo poema mal leído por Laura Novoa y regado por canciones cantadas por Patricia Sosa.

Es verdad que a veces tomo una pastilla para dormir, pero también es verdad que el efecto no es alucinógeno y mucho menos al punto de imaginar semejante cuadro. Llame a un amigo y le pregunté si estaba viendo lo mismo que yo y me respondió que era un acto en homenaje a los casi 100000 muerto a causa del COVID.

Ahhhhhhhhh ….. pero falta Cristina, y Purita y todas las chiques, y los chiques, y los todes vacunados vip como los CHINES ZANINES pero bueno, realmente el delincuente cuando no puede con su conciencia regresa al lugar de los hechos a llorar por las victimas.

Raro que no estaba Ginés pero tal vez no se pudo terminar a tiempo su cañita en España, pero bueno, hoy era un gran día Alberto para pedir perdón, para explicar porque nos castigó tanto este año y medio, para contarnos si hay negociados con China, Rusia, Venezuela, Cuba, y una campaña para entregar la patria o tal vez el miedo a los miles que faltamos morir en cautiverio mientras preparamos algún otro zángano con jalea real para ungirlo por la reina en presidente y continuar con la masacre titulada por Diana Conti “Cristina for ever”

Perdón a todos los que murieron por los sin vergüenzas vestidos de negro, realmente no les creo nada, con su demagogia me arruinaron el domingo. A ver que se les ocurre para la próxima, y trate que no sean domingo.

A propósito, a esa hora la temperatura era de 6 grados, un poco frío para mentir.





