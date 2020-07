De esta definición destacan algunas cuestiones, por ejemplo, que el liderazgo es una capacidad y no un don que, por lo tanto, puede ser adquirido. Que lo que moviliza a terceros es la creencia y la convicción y no la fuerza, la intimidación o el miedo a ser despedido, marginado o tratado como desleal. Y, finalmente, que el liderazgo puede ser utilizando tanto para hacer el bien (Ghandi) como para hacer el mal (Hitler), con todo el peso de la responsabilidad que ello supone, no solo para el líder, sino también para los liderados. Esta definición construye conceptualmente al líder desde adentro de su persona hacia afuera, con toda la carga valorativa y de principios asociados, y no desde su condición circunstancial de entorno hacia un objetivo precisamente definido, aun cuando este sea ambicioso y digno. Al líder no lo construye su entorno de relaciones de poder, sino que es el mismo líder el que modela al entorno.