Este malestar en la memoria se origina en primer lugar en lo que suele llamarse el “pasado reciente”, que alude principalmente a la década de los setenta en sus dos fases, la revolucionaria y la dictatorial. Para muchos -actores, espectadores y generaciones jóvenes, receptoras de relatos- hay conflictos no saldados, culpables no castigados, víctimas no reconocidas y sobre todo una lucha por la interpretación de lo que pasó. En torno de estas cuestiones continúa desarrollándose un intenso combate por la memoria.