La prolongada feria judicial no implicó la paralización total de las actividades del fuero electoral. La Cámara ha celebrado acuerdos durante este período, ha implementado un sistema de teletrabajo que permite a los Juzgados y Secretarías Electorales de todo el país no retrasarse con las actividades críticas como la actualización del registro nacional de electores (base del padrón electoral), pero advierte que la situación sanitaria internacional tendrá un impacto en actividades preelectorales y electorales para los que deben adoptarse medidas especiales, las que deben planificarse con tiempo suficiente para no afectar el ejercicio de los derechos políticos.