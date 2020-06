Pero no es mi propósito hablar de la vida del prócer. Sí quiero, en razón de los momentos que vivimos y que requieren de decisión y firmeza, tomar el ejemplo la actuación del general Belgrano cuando se encontraba en Tucumán en 1816 ante una angustiante situación de total indefección de recursos que padecía el ejército a su mando. En razón de ello impone a los comerciantes de la ciudad una contribución obligatoria de $12.000. Habían aportado $6.820 -restaban por completar $5.180-, y ante la premura que las circunstancias le exigían los intima a que dentro de las 24 horas completaran el monto comprometido. Para ello saca la circular redactada de su puño y letra en la que indica que si no se cumple con lo comprometido tomará providencias que causen males que él desea evitar. Cuando da la fecha, pone la hora en que fue dada esta orden para que no hubiere equívoco en cuanto a su vencimiento.