La situación venía mal de hace tiempo hasta que llegó el cierre por el coronavirus. El intento de Latam fue realizar un recorte de entre 20% y 50% de los salarios de los empleados. Fue el comienzo de la debacle final de sus operaciones en Argentina. La respuesta fue “no”. La empresa es chilena pero los empleados son argentinos, las inversiones argentinas, las pymes a las que les compra son argentinas. No hay banderas en una inversión. Cuando sucede algo así no solo se pierden los 1.700 empleos: habrá menos vuelos al interior y los 1.300 proveedores pymes perderán sus ingresos. Se los obligó a pagar 100% de los salarios, no pueden y cierran operaciones.