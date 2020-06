El ex presidente Mauricio Macri, Elisa Carrió y los sectores que se inscriben en este espacio político sostienen que, dado que la producción de alimentos en el país es casi diez veces superior a su cantidad de habitantes, en Argentina ya se habría alcanzado la soberanía alimentaria. La argumentación es una falacia, porque elude el problema fundamental: el hecho de que Argentina produce diez veces los alimentos que necesita su población pero eso no impide que crezca tanto la pobreza como de la indigencia. Macri dejó un país con el 60% de menores de 12 años pobres, según lo indica la última encuesta de la UCA. También crece el sector de la población que no accede a la alimentación básica.