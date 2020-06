Y ahora denuncian, a tiempo completo, con razones o sin ellas y se limitan a expresar sus rencores y la impotencia de asumir el fracaso. No tienen otra propuesta que el sueño de la cárcel para su enemigo, Cristina, a quien ni se me ocurre defender, pero Macri sin duda superó la marca, aun cuando no sea lo mismo robar con cuadernos que hacerlo con el apoyo del Fondo Monetario. Para eso hay que tener buena cuna, no de productores de riqueza, que nunca lo fueron, sino de apropiadores de lo ajeno, en especial del Estado, lugar que usufructúan desde siempre como casta familiar.