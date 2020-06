Teniendo en cuenta el precedente de la Primavera Árabe, que mostró hasta qué punto la indignación popular puede desestabilizar regímenes que se pensaban involcables, el escándalo de cara a las acciones de Israel podría dar inicio a movilizaciones masivas. No solo se quemarían banderas estadounidenses e israelíes, pero también se pediría por una reacción fuerte, posiblemente apelando a la solidaridad islámica. Los entendimientos cordiales existentes en la esfera de la alta política, entre Jerusalén y las principales capitales del vecindario, no se verifican en la llamada “calle árabe”; es decir, en las opiniones y quehaceres cotidianos de los ciudadanos comunes, entre quienes la causa palestina no ha perdido atractivo.