Argentina es un lugar en donde hay una facilidad extraordinaria para instalar discursos únicos. Se trata siempre de la misma estrategia. Es decir, se pone un nombre que estigmatice al que quiera pensar por fuera de los dictados del gobierno y su corte amplificadora. Inventaron, por estos días, la “anticuarentena” y utilizan el término para calificar a cualquiera que exprese algo diferente a las mentiras o idioteces crónicas del Gobierno. Decir que no debe haber avances autoritarios, que no se debe atacar a los que están juzgando actos de corrupción, que no debe haber sobreprecios, que no se debe conculcar derechos, que no se debe ejercer violencia política contra el que piensa distinto o que el desastre económico que se viene da miedo es calificado de esa manera en la indigencia intelectual kirchnerista. Discursos más elegantes, pero similares de fondo, se encuentran también entre gente que cultiva cierta corrección política bobalicona.