Según el Banco Mundial, en Colombia el 34,8% de las niñas encuestadas indicaron no saber nada de la menstruación antes de que la tuvieran por primera vez; mientras que el 45% no sabe o no responde de dónde proviene el sangrado menstrual. En Honduras, el 55% de las niñas reportaron no sentirse cómodas yendo a la escuela durante su menstruación. En Bolivia, en las zona rural de Beni, las condiciones de los baños de sus escuelas generan restricciones para las niñas, tanto en sus comportamientos como en su asistencia escolar. En estos casos, entre otros, se hace presente la idea de que cuando las personas no pueden manejar de forma adecuada la gestión de su menstruación, se ven afectados otros derechos.