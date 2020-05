En uno de los viajes que hizo a nuestro país Josephine Baker, después de la muerte de Evita, Perón y Carrillo la reciben nuevamente. En ese encuentro fijaron juntos las bases para constituir el primer “Instituto Antirracista Argentino”. La afamada actriz afroamericana sugirió que lo nombraran a Perón presidente honorario del “Instituto Internacional Antirracista”. En ese encuentro Baker le preguntó al entonces morocho ministro de Salud, Carrillo: “¿Donde están los negros en la Argentina?”. El eminente sanitarista le respondió: “En estos momentos solo hay dos, usted y yo”. Baker hizo viajes por todo el país; quedó tan agradecida que cuando fue a despedirse de Perón, casi ruborizada le dijo: “Señor presidente le ruego que me disculpe, pero no quiero irme, sin darle un beso en la mano”. Años más tarde, Perón se refirió a este suceso: “Esto me emocionó mucho porque era una mujer humilde, una gran artista, una luchadora, y porque pensé también en esos prejuicios que los negros anidan en su mente cuando se encuentran con los blancos. Era una mujer culta y de exquisita educación”.