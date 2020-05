Que los planteos de Mendoza y Mussi sean tan raros no quiere decir que la gestión de la pandemia en la Ciudad no tenga puntos oscuros. La compra de barbijos y el alquiler de hoteles a empresas donde había miembros del entorno del jefe de Gobierno -algo que diferencia claramente el escándalo de lo ocurrido a nivel nacional-, o la aparición de un brote en la villa de mayor densidad, justo allí donde debían evitarlo, son hechos graves que merecen ser expuestos y para los cuales las respuestas no han sido nada convincentes. Pero eso no tiene nada que ver con cerrar los puentes: los políticos y los otros.