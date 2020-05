Finalmente, aparece el territorio hogareño de los recursos compartidos, un campo de administración terriblemente complejo, diverso, cambiante, y especialmente disputado en estos tiempos. Racionalizar y potenciar el uso de los recursos internos de cara a las nuevas necesidades de este hogar protagonista nos debe hacer reflexionar sobre medios y fines, sobre urgencias y las que no lo son tanto, sobre necesidades y superficialidades, sobre nosotros y los otros. Los recursos internos de un hogar son innumerables, desde una cama y una mesa, hasta el acceso remoto a internet, desde la luz de una lámpara, hasta la capacidad de aislarse en una habitación. Entiendo que no puede haber reglas que apliquen por igual a la casa del barrio carenciado que a la del barrio cerrado. Sin embargo, veo oportuno que todos utilicemos este momento de mirada introspectiva hogareña para reflexionar sobre tenencias, carencias, potencialidades, eficiencias y eficacias. La necesidad imperiosa de tener que negociar en el hogar la utilización de algunos recursos en particular (la compu, la red, la mesa del comedor, el termo) nos debe hacer más reflexivos sobre las carencias del otro, sobre los excesos de nuestras vidas (a veces materializados a través de objetos estacionados en nuestro hogar que realmente no necesitamos) y su impacto en el medio ambiente, y sobre la responsabilidad moral que todos tenemos de hacer el menor daño posible a los demás (esto incluye el planeta) a través de la vida que decidimos vivir. Me pregunto si cada hogar no puede convertirse en un potente ámbito de reflexión sobre nuestra conciencia colectiva, colaborando a desplegar vidas más austeras, actitudes más solidarias y comunidades más hermanadas.