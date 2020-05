La cuarentena no puede convertirse en una estrategia perpetua: su impacto en la economía es enorme, en particular entre los segmentos del sector privado con más dificultades, desde cuentapropistas y profesionales independientes hasta trabajadores informales y, por supuesto, las pymes. Estos problemas se extienden también al Estado nacional, que trata de solventar y sostener la crisis con mayores niveles de emisión, una decisión que debe tener un límite para no seguir alimentando una inflación incontrolable.