En el seno de todo Estado constitucional existe la pulsión del Estado policial; por eso, el escrutinio riguroso de las medidas transitorias adoptadas por un poder concentrado es un antídoto, nunca suficiente, para las tentaciones autocráticas. En particular, el «ASPO», en su versión demostrada en la Argentina, significa la cuarentena, «limitada» y «de excepción» de muchos derechos fundamentales, jamás la «suspensión». No distinguir que se trata, por ahora, de una limitación y no de una suspensión de un derecho fundamental constituiría el mismo error que no distinguir, en Psicología, el bienestar del malestar. De manera constante, todos los días hay que realizar un escrutinio riguroso de los derechos fundamentales; por ahora, no han sido jaqueados por el «ASPO», cuya transitoriedad hace a su naturaleza jurídica excepcional; jamás, una regla para la coexistencia de las identidades plurales en paz de una comunidad.