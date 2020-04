En el año 2003 Richard Thaler y Cass Sunstein publicaron dos papers, uno en The American Economic Review titulado “Libertarian Paternalism”, y otro en la Universidad de Chicago titulado “Libertarian Paternalism is not an Oxymoron”. Desde entonces, han tratado de mejorar y sofisticar su idea de lo que se ha denominado “paternalismo libertario”.