Dado que la aceptación de la renuncia de la fiscal es una atribución constitucional exclusiva y excluyente del Presidente (CFA, art. 99 inc. 7), ejecutada recién el 13/4/2020, se concluye que careció de toda validez constitucional su “aceptación” (sic) por el Procurador General Interino Dr. Eduardo Casal el 28/2/2020 (por resolución sin número, citada por la Resolución MP No 55/20). En otras palabras, dado que el Procurador carecía de atribuciones constitucionales para “aceptar” su renuncia, la fiscal continuó en pleno “ejercicio del cargo” hasta el 13/4/2020 inclusive. Por ende, “no cesó” en sus funciones, no se produjo una “vacancia del cargo” ni mucho menos la funcionaria adquirió la condición de “jubilada” el 28/2/2020.