Y así como está mal demonizar al sexting, veo con igual preocupación romantizarlo. Es una práctica entendible, que es parte de la sexualidad de las personas, pero su componente digital genera riesgos específicos que no podemos obviar. No todo acto de sexting es un ejercicio sano de la sexualidad. Por ejemplo, un estudio de Morgan Johnstonbaugh de la Universidad de Arizona encontró que las mujeres sienten mucho más presionadas que los hombres (cuatro veces más) para enviar fotos íntimas para que el otro no pierda el contacto.