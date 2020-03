El sistema educativo mundial se ha visto sorprendido al igual que todas las otras actividades del ser humano. Y mientras hace su propio proceso de adaptación, a los manotazos y a las apuradas, lamenta no haber hecho los deberes cuando el tiempo no apremiaba. Qué paradoja: un mecanismo institucional especializado en dar tareas, descubierto con la tarea sin hacer. Un sistema educativo mundial de base presencial (por las razones que fuere, esto es harina de otro costal) no se convertirá de la noche a la mañana en un sistema de enseñanza a distancia. Simplemente no ocurrirá. Es un deseo tan infantil e ingenuo como el del alumno que cree que alcanzará para aprobar con hacer en noviembre lo desatendido durante todo el año.