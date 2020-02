​Sin embargo, no debe efectuarse una absoluta identificación entre la delincuencia económica y lo que Edwin Sutherland denomina “delitos de cuello blanco“ -white collar criminality- en el ámbito de la criminología, más específicamente, en la sociología criminal de los Estados Unidos de América. Este último constituye el núcleo más llamativo y trascendente de la delincuencia económica, pero ésta no se agota en aquél. El “delito de cuello blanco” ha sido definido como el “delito perpetrado por una persona respetable y de alto estatus social en el ejercicio de su profesión”, según la definición del citado autor. Precisamente, el hombre de negocios que viola las leyes dictadas para regular los negocios no pierde, generalmente, dicho estatus entre sus socios comerciales. Se trata de delitos que, efectivamente, dañan, extensa e intensamente el “orden económico” de una sociedad. Pero los delitos que lesionan este orden económico no sólo son llevados a cabo por este tipo de personas, sirviéndose de su situación social y ocupacional. Hoy, el delito económico es más extenso, objetiva y subjetivamente. Así, el delito fiscal o el delito informático, por ejemplo, que caen dentro de esta clase de delitos, no requieren, para llegar a ser tales, ni que se cometan por personas de alto estatus ni con ocasión de desempeño del trabajo habitual.