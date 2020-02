Que la enfermedad y la epidemia se no se controlan con medicamentos -vacuna no hay- que se contiene, como ocurrió con la gripe AN1H1 en la provincia de Buenos Aires en el año 2009, aislando pacientes en centros especializados, pidiendo a la población con síntomas que se quedara en su casa, que todos se lavaran las manos frecuentemente, que tosieran sobre el codo y no en las manos, que usaran alcohol en gel, si no conseguían agua y jabón y que utilizaran barbijos; si, barbijos si tenían síntomas, como hacen los chinos y los japoneses habitualmente.