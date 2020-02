En primer lugar, los tomadores de decisión europeos están muy bien informados de lo que sucede en la Argentina. En ese sentido, mientras Fernández buscaba transmitir seriedad en Europa, el gobernador Axel Kicillof jugueteaba con el default en el principal distrito del país, por la irrisoria cifra de USD 250 millones. Al mismo tiempo, no hubo definiciones sobre el plan económico de Fernández (si es que efectivamente lo tiene). El Presidente dijo que sí lo tiene, pero no lo revela porque está “jugando al póker y no con chicos”. Suficientes razones para que los empresarios europeos hayan mantenido intactas sus dudas sobre el futuro del país. Y así se lo hicieron notar en las reuniones a Fernández, donde hubo más preguntas que anuncios.