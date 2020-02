¿Qué pasa cuando enfrentamos el listado de preferencias profesionales de OECD con el trabajo de WEF? No se visualiza una conexión natural entre uno y otro. El policía no dialoga con naturalidad con el experto en programación ni con el aprendizaje personalizado, y el mecánico no parece necesitado de la empatía ni del aprendizaje basado en problemas. Si bien se podría suponer que la cuarta revolución industrial es una sofisticación temática de los países ricos, o una problemática de las sociedades más tecnificadas, en la práctica es una realidad más cercana en todos los órdenes, y debería ser atendida de esa manera por el sistema educativo de todo el mundo. Nuestra región y nuestro país, por más lejos que se sientan de Davos, debe seguir con atención las recomendaciones o sugerencias emanadas de informes tan provocadores como el de las escuelas de futuro. De hecho, dentro de las 16 escuelas seleccionadas como caso de éxito, se incluye el caso de las Innova Schools, una red de escuela peruanas que analicé en detalle en mi libro Yo qué sé, recargado (#YQSR).