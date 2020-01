Hoy estamos frente a un nuevo reto. Después de los comicios de 2019 varios diputados y diputadas renunciaron a sus bancas para asumir otros cargos o funciones de gobierno. Entendemos que estos reemplazos se resuelven según las normas vigentes al momento de su elección: hay una diferencia entre quienes accedieron a su banca en 2017 bajo la vigencia de la ley de cupo y quienes lo han hecho en 2019, ya con la ley de paridad. Pero en todos los casos, lo que debe primar es la solución que mejor contribuya a cumplir con el objetivo de las normas vigentes en uno y otro momento. Tanto la ley de cupo como la ley de paridad persiguen la misma finalidad: garantizar el ejercicio de los derechos a los grupos desaventajados. En este caso, de las mujeres, que no son una minoría electoral sino de una minoría cultural y social que ha sido históricamente desplazada de la arena política. Es claro: la paridad garantiza mejores condiciones de competencia de las mujeres en las listas para aumentar así sus posibilidades de acceso al órgano de representación. Y, por esta razón, la ley de paridad –hasta tanto no sea alcanzada en las bancas- no podría ser interpretada para beneficiar a los varones, quienes nunca han necesitado de acciones afirmativas para hacer valer sus derechos políticos.