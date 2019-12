En este sentido, el Protocolo I.L.E. refiere: “El peligro para la salud debe ser entendido como la posibilidad de afectación a la salud. No requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una entidad determinada. Bastará con la potencialidad de afectación de la salud para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto. El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia”.