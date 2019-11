“El aborto es una cuestión de salud pública y hay que resolverlo”. “No podemos seguir siendo hipócritas. De una vez por todas hay que dejar de poner en riesgo la vida de las mujeres”, dijo en más de una entrevista nuestro presidente electo Alberto Fernández, y lo ratificó en la charla que ofreció a estudiantes en la UNAM en el hermano país de México: “Yo no soy un hipócrita. Si hay algo que me complica la vida es decir lo que creo. Toda mi vida enseñé que el aborto nunca debió haber sido un delito. Y esta altura de los acontecimientos creo que no debe ser un delito y que el Estado debe garantizar que las mujeres puedan acceder a un aborto en condiciones de asepsia". Y agregó: "Es un problema de salud pública. Que el aborto no sea castigado, las mujeres no están obligadas a abortar”. Semanas después, en la presentación del libro Somos Belén, de la escritora y periodista Ana Correa, volvió a asumir su compromiso con la interrupción voluntaria del embarazo, por si a alguien le quedaban dudas al respecto.