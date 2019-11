No obstante, algunos declaman que la política de educación sexual no posee los resultados esperados. Y se responsabiliza por ello a la ley actual. Por diversas razones culturales, territoriales e institucionales, tanto en escuelas de gestión estatal como privadas, la educación sexual no es efectiva (aunque en muchas sí). Pero esa no es razón para modificar la ley. Porque si así fuera también habría que modificar la ley de educación nacional por sus infortunios. En ambos casos, el problema no es normativo. Es de implementación.