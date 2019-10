En algún momento los bancos no renovarán las mismas pese al atractivo rendimiento, ya que los depositantes preferirán no renovar sus depósitos a plazo. Allí se podría repetir lo ocurrido con las Lebacs. Muchos de esos pesos no renovados irían a comprar dólares, por lo que El BCRA perdería reservas si quisiera contener el tipo de cambio, mientras que si la salida de esos títulos fuera muy grande, se generaría un salto inflacionario al aumentar de manera significativa la cantidad de dinero circulante.