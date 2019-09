En este juego infinito, no existen ganadores y perdedores, no se trata de uno u otro partido, sólo hay un atrás y un adelante: los argentinos avanzamos todos juntos o retrocedemos todos juntos. Depende de nosotros seguir adelante o dar marcha atrás por el camino del cambio que ya empezamos a transitar. Porque cambiar no es una utopía imposible, no es de soñadores. Después de décadas de desidia y frustraciones, no hay nada más realista que cambiar. Por eso, esta tarde, se sale a marchar.