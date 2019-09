La rentabilidad en Argentina para los proveedores de servicios turísticos es demasiado baja y algunos hoteles y otros servicios no llegan al punto de equilibrio. Por esta razón hay centenares de emprendimientos que no crecen, solo sobreviven e incluso muchos destinos turísticos del país están prácticamente abandonados. No hace falta saber mucho de negocios para entender que, recibiendo apenas un 20% más de turistas que la Argentina pero facturando un 600% más, la rentabilidad en Australia tiende a ser infinitamente más alta; la reinversión en nuevos emprendimientos allí no se detiene nunca y el sector turismo ofrece trabajo permanente a personas de todas las edades y de todo el mundo.