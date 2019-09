– No sentir culpa: en estos 36 años de democracia, se ha responsabilizado a la "derecha" de todos los crímenes y desaguisados de la política argentina. Sin embargo, gran parte del caos que vive nuestro país es producto de una izquierda que cuenta con buena publicidad pero que cuando ha debido calzarse los fusiles lo ha hecho sin arrepentimiento alguno, contra civiles y uniformados, tanto en gobiernos de facto como democráticos y que no ha respondido por ninguno de los atentados terroristas que ha cometido en nombre de esa ideología, ni por la corrupción desenfrenada que consumó al amparo de los "derechos humanos". Por ello cualquier propuesta de derecha no debe arrancar desde la culpa, sino desde el reconocimiento expreso de que Argentina parte de un dolor que es de todo el pueblo argentino y que así como se repudian algunos crímenes, otros del signo opuesto también deben serlo. Escarbar en el barro ajeno como hace la izquierda ocultando el propio, estigmatizando al contrario mientras se endulzan las propias aberraciones, es un juego en el que no se debe caer más. Vox ha comprendido esto acabadamente cuando se los ha acusado de ser franquistas. Ellos, como los demás, heredan un país con historia, con dolor, con cuentas pendientes, pero no van a hacerse responsables de lo ocurrido en una Guerra Civil ocurrida 80 años atrás o de un gobierno de facto que finalizó hace más de 40, de los cuales ninguno de sus líderes e integrantes han formado parte. Lo mismo nos toca aquí, el monopolio del dolor no es de la izquierda y la inocencia tampoco.