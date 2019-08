Las PASO han sido tomadas como una elección presidencial definitiva. No es lo que la ley dice, probablemente no sea lo que la opinión pública desea y quizá, por diferentes y contrapuestas razones, no representa la intención de los partidos en pugna por el poder, pero es lo que "los mercados" perciben al analizar –y tomar– drásticas decisiones que afectan seriamente a la Argentina.