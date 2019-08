Existen muchos trabajos publicados, donde se vislumbra que a largo plazo, los puestos de trabajo "nuevos" se compensarían con los que esas tecnologías eliminan. Esto es posible si se logran reeducar los recursos humanos para su reutilización en el camino del cambio de tareas susceptibles de ser digitalizadas a las de gestión del ecosistema digital. Esta situación optimista esbozada en el mediano y largo plazo suena como verosímil. Desde hace milenios, la tecnología produce más trabajos de los que elimina. De todas maneras, lo que es inexorable es que la "ola digital" elimina o cambia sustancialmente muchos trabajos, tal cual los conocemos hoy. Si quiere conocer cuan susceptible es su trabajo de ser reemplazado por la ola digital consulte el site Will robots take my job? (¿Los robots me sacarán mi trabajo?)