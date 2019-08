Pero bajo la falacia de que son menos dañinos que los cigarrillos convencionales, la gran industria mundial del tabaco no sólo está utilizando a los cigarrillos electrónicos para proteger su cuota de negocio. También ha enfocado sus cañones hacia los adolescentes, una franja etaria que, gracias a las políticas anti-tabáquicas mundiales y a una mayor percepción del riesgo, ya no fuma cómo solían hacerlo generaciones pasadas que crecieron bajo el imperio de las publicidades de Marlboro o de Camel. En la Argentina, las estadísticas en población escolarizada indican que dos de cada tres estudiantes de Nivel Medio nunca tocó un cigarrillo en su vida. Por el contrario, los últimos indicadores provenientes de Estados Unidos demuestran que la nueva tendencia entre adolescentes es el uso de cigarrillos electrónicos y el consumo no sólo de nicotina líquida, sino también de concentrados de marihuana y otras sustancias disimulables en el vapor.