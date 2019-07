Los gremios, tanto los agresivos representantes de los trabajadores aeronáuticos que recientemente expresaron su partidismo en pleno Congreso Nacional como los demás, deben acatar el sistema de gobierno que marca la Constitución para no quedar al margen de la ley. Esto no excluye que sus disidencias puedan expresarse por los canales republicanos establecidos, que incluso reconocen el derecho a huelga, pero no alzarse "públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o (…) las resoluciones de los funcionarios públicos".