Ampliando la situación gremial hay cuestiones que no se han ventilado adecuadamente. ATEPSA está en un suspendido proceso de elecciones con internas. La actual dirección del gremio convocó a un congreso extraordinario en el que se modificaron los estatutos. Las nuevas normas habilitarían el voto directo de los afiliados, reemplazando la decisión de delegados y estableció elecciones para el 3 de julio próximo. La Secretaría de Trabajo suspendió esa convocatoria, extendió el mandato de los actuales dirigentes y no aprobó el nuevo estatuto. Para dirigir el gremio se presentaron tres listas: la naranja, relacionada con la gestión anterior; la celeste, muy vinculada a sectores kirchneristas; y la bordó, que fue vetada por no cumplir varios requisitos, uno de ellos el cupo femenino.