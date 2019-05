Más aún, destacamos lo manifestado por el juez al dictar la sentencia y al responderle a la defensa del médico en cuanto a la afirmación de que si el niño, salvado en el 2017, estuviera sentado en la sala escuchándolo en ese momento, qué le diría y lo respondió con una frase del fallo Fal del Superior Tribunal de Justicia de Chubut: "Es evidente frente a la colisión de intereses y bienes jurídicamente protegidos vida humana versus libertad sexual autodeterminación, en el caso de la concepción producida por la violación, abuso sexual con acceso carnal, la ley hace prevalecer lo segundo sobre la primera … la sentencia que se dicte no decide sobre la vida del feto sino sobre la salud de la madre". Y es allí en donde quieren inducir en el erro o justificar lo injustificable al decir: "No deciden sobre la vida del feto" y sí lo hacen, ya que lo vincula directamente y es determinante de su existencia o no. Y no solo eso, el estado de salud de una persona puede variar, modificarse e incluso mejorar, en cambio el estado de muerte de la persona por nacer no se modifica y es definitiva. Por ello, esta demanda y condena penal en contra del doctor Leandro Rodríguez Lastra es una evidente muestra de que quieren imponer por sobre todo el aborto como algo legal y obligatorio para la comunidad médica y no, como figura en el Código Penal, una causal de no punibilidad que es taxativa y que denota la falta de reglamentación que existe sobre la norma.