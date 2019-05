Las mujeres y disidencias fuimos sujeto tácito en la lengua y en la historia. Van juntas. Nos negaron, callaron, invisibilizaron, y nos subordinaron. El masculino genérico no nos dice a las mujeres, ese plural no nos incluye. Por eso no es economía de letras decir "todos" en lugar de "todos y todas". Porque mejor de economía no nos hablen cuando a las mujeres nos pagan 30% menos en el mercado de trabajo, y las tareas domésticas que principalmente sostenemos siguen sin ser remuneradas cuando generan un tercio del PBI. Y vamos a incomodar más. Porque empatizamos con quien tiene que elegir en la escuela entre la fila de varones y la de mujeres y no tiene lugar donde estar y ser.