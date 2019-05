Son muchos los que insisten en que la política está en "modo electoral" y que es ese contexto todo se vuelve impredecible. No niegan que la brecha que separa la imagen positiva de María Eugenia Vidal de la del presidente Macri es de entre seis y ocho puntos a favor de la gobernadora pero, por el momento, no ven un escenario que amerite el vapuleado Plan V con el que no solo sueña parte del oficialismo, sino también algunos hiperactivos actores de la oposición.