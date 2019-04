"Vemos casos de enfermedad encefálica en la frontera con Brasil que parecen virales, pero nadie sabe con seguridad", asegura Aileen Chang, investigadora de arbovirus en la Escuela de Medicina de la Universidad de George Washington, quien ha estudiado la crisis venezolana. "Para la malaria, se toma sangre y se busca parásitos en el microscopio. Cuando se tiene un virus y no se sabe qué es ni lo que hace, y no hay un método barato y rápido para diagnosticar, no hay ninguna preparación".