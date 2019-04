No hay un plan estratégico para mejorar este panorama a largo plazo y la provincia de Buenos Aires es un buen ejemplo de ello: como consecuencia de la desinversión constante, el 97% del presupuesto asignado a educación se destina al pago de salarios; queda tan solo un 2% para la compra de insumos y un 1% para infraestructura escolar. El resultado de ello es que el 75,1% de las escuelas de gestión pública no recibe un control en la potabilidad del agua, el 67,1% tiene artefactos de gas en mal estado, el 72,2% posee instalaciones eléctricas en condiciones no aptas para su uso, el 72% muestra problemas en las paredes y el 76%, desperfectos en techos.