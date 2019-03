Tampoco está claro si Vladimir Putin valora a Nicolás Maduro en el mismo grado que a Basher al Assad y le dará un respaldo militar equivalente al que recibe Siria. Hasta ahora el vínculo de Moscú con Caracas no guarda comparación con el que mantiene con Damasco, incluso el abundante material militar ruso transferido a Venezuela carece de igual significación en el plano militar. Salvo la presencia temporal de una fuerza naval combinada y de dos bombarderos supersónicos Tu 160, no habría ninguna arma rusa de última generación aún emplazada en Venezuela. Tampoco Moscú ha vendido, por el momento, armamento que pueda ser considerado desequilibrante. El emplazamiento de misiles S400 no parece haberse concretado. Tampoco la instalación del sistema ruso de navegación por satélite Glonass.