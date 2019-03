Con esta medida dejan a mujeres con embarazos vulnerables (víctimas de violencia, abusos sexuales, violaciones) en manos de organizaciones oscurantistas que consideran al cuerpo gestante no como una persona con derechos sino un envase y que no se rigen por la ley o la ciencia sino por creencias religiosas, que son incompatibles con la garantía de los derechos de las mujeres y las sexualidades autopercibidas. Someten a las niñas que pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad a torturas psicológicas —y físicas— para forzarlas a sacrificar su infancia y llevar a término los embarazos, negando su derecho al aborto no punible, como consta en las evidencias de los recientes casos en Jujuy y Tucumán.