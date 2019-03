No podíamos mirar sin angustia la declinación de nuestro partido, que bajaba en las encuestas a impensables guarismos de 5% o 6% y no estaba en el escenario del debate político una vez que el doctor Pedro Bordaberry había anunciado su decisión de no continuar su actividad política. Se trataba de lo que Ortega y Gasset ha llamado "verdades del destino", que no son las de la razón sino aquellas que nos imponen un deber sin el cual dejaríamos de ser nosotros mismos.