Cuando arreciaban los problemas, Monzó y Sanz fueron convocados de urgencia para sacarse unas fotos en Olivos con la cima del poder, y así mostrarlas al círculo rojo. Pero cuando la economía comenzó a estabilizarse, otra vez fueron relegados. Es que la capacidad para construir redes de solidaridad política no parece estar considerada un activo en el corazón del Gobierno. O tal vez estén convencidos de que cualquiera que reemplace a Monzó (o a Sanz) será una escoba que barrerá mucho mejor y no hablará tanto con los medios para expresar sus disgustos como lo viene haciendo el ex intendente de Carlos Tejedor. Y es probable que así sea.