No me extraña, pues, lo que, desde Cuba, dice José Gabriel Basterrechea, y en La Habana gane el "no" auspiciado por los jóvenes. Lo afirma en su artículo "¿Qué ocurrirá este domingo en Cuba?". Aunque también comparto su pesimismo sobre los resultados finales: "No me caben dudas que, en cualquier caso, habrá fraude electoral". Y luego explica el cómo y el por qué: "En las Comisiones Municipales se alterarán los datos por órdenes de los primeros secretarios municipales, para no quedar mal ante sus autoridades superiores […] Nadie quiere perder las 'ventajitas' anejas a cualquier cargo importante en la Cuba, dizque socialista".