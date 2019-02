Porque si la comunidad internacional se pone en el papel de juez ético de los comportamientos de otros, sería interesante que lo haga con todos. Y está claro que el mundo no le está haciendo esas preguntas a México; no le está diciendo: "a ver, señor México, ¿por qué su gente se quiere ir a vivir a los Estados Unidos?, ¿qué clase de organización socioeconómica le ha dado usted a su pueblo como para que a este no se le ocurra mejor idea que escapar?".