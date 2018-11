Otra obviedad: responsabilizar a los uniformados y a quienes diseñaron el operativo de seguridad. Como si se tratara del Día D, el célebre desembarco de los aliados en Normandía, el 6 de junio de 1944. "¡Esta caleta no fue debidamente vigilada!". "¡La cabeza de playa no fue lo suficientemente sorpresiva!". "¡La compañía C no estuvo a la altura de las circunstancias"!