En la misma línea argumental, John Hick sostiene que allí donde no existe libertad intelectual, lo cual es propio del materialismo, naturalmente no hay vida racional, por ende, la creencia de que el hombre está determinado "no puede demandar racionalidad. Por tanto, el argumento determinista está necesariamente autorrefutado o es lógicamente suicida. Un argumento racional no puede concluir que no hay tal cosa como argumentación racional".